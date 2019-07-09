Kızıldeniz’de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Kızıldeniz’de 8’i turist 3’ü mürettebat olmak üzere 11 kişiyi taşıyan tekne, batma tehlikesiyle karşılaştı.

Acil durum çağrısının ardından Mısır Deniz Kuvvetleri turistleri kurtardı.

Kurtarılan 11 kişiye gerekli sağlık müdahalelerinde bulunuldu. Teknenin motorunun gezi sırasında bozulduğu öğrenildi.

ARAP KOALİSYONU'NDAN 'HUSİLERİN SALDIRINI ENGELLEDİK' İDDİASI

Diğer yandan Yemen'e askeri müdahalede bulunan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilerin Kızıldeniz'deki bir ticari gemiye yönelik saldırı girişimini engellediğini açıkladı.

Koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Husilerin saldırı için kullandığı patlayıcılarla dolu insansız bir tekneyi imha ettiklerini söyledi.

El Mesire kanalına konuşan Husilerin bir askeri sözcüsü de, el-Maliki'nin suçlamasını yalanlayarak, iddiayı 'katıksız iftira ve tamamen mesnetsiz' olarak nitelendirdi.