Husilerden Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na saldırı

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'ndaki bazı noktaları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldı.

Husilere ait El Mesire Televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Abha Havalimanı'ndaki askeri noktalar ile savaş uçaklarının park alanlarının vurulduğu ve havalimanında uçuşların aksadığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının haberinde ise Husilere ait olduğu düşünülen bir İHA'nın etkisiz hale getirilmesinden sonra havalimanındaki uçuş trafiğinin eski haline döndüğü ifade edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'a attığı bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, düşürülen İHA'nın Abha'ya düzenlenen saldırıda kullanılan İHA olup olmadığıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.