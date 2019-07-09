'İsrail kendisine özel tasarlanan F-35'lerle istihbarat topluyor'

2002’den beri Türkiye’nin de projenin içinde bulunduğu F-35’ler, bir seneyi aşkın süredir Ankara’ya teslim edilmezken, üreticileri arasında bile yer almayan İsrail, kendisi için özel üretilen F-35I Adir'ler ile bölgede operasyonlara başladı.
Milli Gazete'den Gökçen Göksal'ın haberine göre, İsrail, kendisi için özel tasarlanan F-35I Adir’leri, Doğu Akdeniz’de Suriye ve Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda ve İran’a karşı istihbarat toplamada kullanıyor.
Haberde yer alan bilgiler şu şekilde:
2002’den beri Türkiye’nin de projenin içinde bulunduğu, bu süre içinde 1.25 milyar dolar ödeme yaptığı F-35’ler, bir seneyi aşkın süredir Ankara’ya teslim edilmezken, üreticileri arasında bile yer almadığı halde üreticilerden daha önce bu uçaklara sahip olan İsrail, kendisi için özel üretilen ve bir devrimi ifade eden F-35I Adir’ler ile bölgede operasyonlara başladı.
Türkiye, F-35’leri bekleye dursun, üreticileri arasında bile bulunmayan İsrail, kendisi için özel tasarlanan F-35I Adir’leri, Doğu Akdeniz’de Suriye ve Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda ve İran’a karşı istihbarat toplamada kullanıyor. Üretici ülkelerden daha önce F-35’lere sahip olan Tel Aviv yönetimi, F-35’leri kendisine göre dizayn ederek, yeni özellikler ilave ediyor. F-35’ler Türkiye’ye gelip, gerekli eğitimler alınıp envantere kayıt edilene kadar, “ATI ALAN İSRAİL” F-35I Adir’ler ile bölgemizde hava üstünlüğünü uzak ara ele geçirmiş olacak.
İsrail bu uçakların bakım, onarım ve yedek parça üretimi konusunda da ayrıcalıklara sahip. Bu ayrıcalıklar projenin üreticileri arasında yer alan ülkelerde dahi yok. İsrail, üretici firma Lockheed Martin’le imzaladığı anlaşma sayesinde, bu uçakla ilgili çok sayıda tasarrufa sahip. Örneğin Tel Aviv, F-35’in menzilini genişletmek için iki farklı harici yakıt tankı seti gibi aparatlar geliştirmeye de devam ediyor. İsrail, kendisi için özel üretilen F-35I Adir’lerin de filolara entegrasyonu için yoğun bir faaliyet yürütüyor. F-35I Adir’ler benzersiz kabiliyetlere sahip, bu uçakları bölge ülkeleri için de bir miladı temsil ediyor. F-35I Adir’ler ile İsrail bölgemizde çıtayı çok üst seviyeye çıkarıyor. Bu uçaklar İsrail’in kendisi için özel ürettiği bombaları da taşıyacak.
İLK TATBİKAT İCRA EDİLDİ
İsrail Hava Kuvvetleri geçtiğimiz günlerde tüm hava kuvvetleri birimlerinin katıldığı geniş bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta F-35I Adir’lerde yer aldı, zaten tatbikatın asıl amacı da bu uçaklardı. Israil IDF ve diğer savaş aygıtlarını da F-35I Adir’lere göre şekillendiriyor. Bu uçaklar İsrail’in bölgedeki savaş konseptini değiştirdi. S-300 ve S-400’lere yakalanmayan F-35I Adir’ler’in yazılım da oldukça gelişmiş. İsrail bu uçakları Lübnan’da Doğu Akdeniz’de Suriye ve Gazze’de etkin olarak kullanmaya başladı. Bu uçakların İsrail’e 2016 yılında teslim edildiği düşünüldüğünde İsrail’in katettiği mesafe daha iyi anlaşılıyor.
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