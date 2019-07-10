ABD, Danimarka'dan Suriye'de DSG'lileri eğitmesini istedi

Politiken gazetesşnde haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve DSG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin bu isteği Danimarka parlamentosunun Dış Politika Komisyonu'nda da gündeme geldiği, Danimarka'da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka'nın ABD'nin talebine nasıl yanıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), DSG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

Türkiye'nin YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.