BM Suriye Özel Temsilcisi anayasa komitesi için Şam'da

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ülkedeki siyasi süreci hızlandırmak ve anayasa komitesi kurulması çalışmaları için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Pedersen'in Rusya'daki temaslarının ardından Şam'a geçtiğini söyledi.

Haq, Pedersen'in siyasi süreci hızlandırmak ve anayasa komitesinin kurulması çalışmalarının tamamlanması için Şam'da bulunduğunu ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geleceğini belirtti.

Pedersen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'siyasi sürecin ileri taşınmasına kapı açacak anayasa komitesinin oluşturulması ve İdlib'de şiddete son vermek için bir yol bulunması konusunda umutlu olduğunu' ifade etti.

Pleased to be back in Damascus. Hopeful we can move the political process forward with the Constitutional Committee as a door opener, and that we can find a way to end the violence in Idlib. Continue work on detainees, abductees, and missing persons. — Geir O. Pedersen (@GeirOPedersen) July 9, 2019

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, tutuklu ve kayıp kişiler konusunda da çalışmaya devam ettiklerini söyledi.