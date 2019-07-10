Lübnan'dan ABD'nin Hizbullah yaptırımına tepki: Halka ve ülkenin bağımsızlığına saldırı

ABD'nin iki Hizbullah milletvekilini yaptırım listesine alması, Lübnan tarafından tepkiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, "ABD’nin Hizbullah yaptırımları Lübnan’a saldırıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Lübnan parlamentosunda görevli iki Hizbullah milletvekilini yaptırım listesine alması, Lübnan tarafından 'ülkeye saldırı' şeklinde yorumlandı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, kararla ilgili olarak "Parlamentoya bir saldırıdır ve sonuç olarak tüm Lübnan'a bir saldırıdır" dedi.

Ayrıca, Maliye Bakanı Ali Hasan Halil de, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, yaptırımların 'mali istikrara hizmet etmediğini' söyledi ve "Lübnan ve bankaları yasalara bağlı hareket ediyor, yaptırımların artırılması için hiçbir gerekçe bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Hizbullah milletevekili Ali Fayyad ise, yaptırımların 'Lübnan halkına ve ülkenin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu' vurguladı.

Hizbullah'ı 'terör örgütü' olarak değerlendiren ABD, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi eliyle uyguladığı yaptırımla ilgili olarak "Bugün OFAC, ayrıcalıklı pozisyonlarını Hizbullah'ın ve İran'ın kötücül ajandalarını yaymak için kullanan bazı önemli siyasi ve güvenlik unsurlarını yaptırım listesine almıştır" açıklamasında bulunmuştu.