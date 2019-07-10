İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımları İsrail'in 'endişeyle takip' ettiğini söyledi.

Sözcü Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili Twitter hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Israel follows with serious concern recent steps taken by Turkey in the waters off Cyprus’s northeast coast and reiterates its full support and solidarity with 🇨🇾 in exercising its sovereign rights in its maritime areas and its opposition to any attempt to violate these rights. — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) July 10, 2019

​Türkiye'nin Kıbrıs adasının kuzey doğusundaki son adımlarını endişeyle takip ettiklerini dile getiren Nahshon, Rum yönetiminin yanında olduklarını ve Rum kesiminin 'haklarının ihlaline' karşı olduklarını açıkladı.

Fatih'in ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un, önceki gün Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı bildirilmişti.