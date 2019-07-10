Kalın, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile bir araya geldi. Kalın ve Lavrentyev, İdlib, Anayasa Komisyonu, güvenli bölge ve terörle mücadele konularını ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda; İdlib Mutabakatı’nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.



Ayrıca yakın zamanda yapılması planlanan Suriye konulu üçlü zirve (Türkiye, Rusya, İran) ve müteakiben gerçekleşecek dörtlü zirvenin (Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya) gündemi ve tarihleri değerlendirildi.

Toplantıda; Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Suriye konusunda iki ülke işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine, vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin de altı çizildi.