Husilerden Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki karargaha saldırı

El Mesire televizyonunda yer alan habere göre Husiler, Necran bölgesi yakınlarındaki Suudi Arabistan destekli Mansur Hadi hükümetine bağlı güçlere ait mevzileri balistik füzeyle vurdu.

Saldırıda Suudi Arabistan ordusuna bağlı paralı askerlerden ölü ve yaralıların olduğu, yaralıların Necran hastanesine nakledildiği belirtildi.

Yemen ve Suudi Arabistan'dan konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı devrik lider Mansur Hadi'ye destek veriyor.