İran, İngiliz petrol tankerine müdahale iddiasını yalanladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose’un, ‘British Heritage’ adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıkladı.

İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedildi.

​Ancak İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, British Heritage adlı İngiliz tankerinin durdurulmaya çalışıldığı iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.

Fars haber ajansının aktardığı açıklamaya göre, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtildi.

.@RoyalNavy ship reportedly escorts UK tanker in #Gulf amid #Iran's warning after seizure of its vessel https://t.co/Vgz1ILEC8R — Sputnik (@SputnikInt) 10 Temmuz 2019

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İngiltere ile İran arasında bir süredir tankerler üzerinden bir gerilim yaşanıyor.

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık’ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı Grace 1 adlı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, tankerin alıkonulmasının İngiltere için ‘sonuçları olacağı’ uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık’ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.