Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: İlk belirlemelere göre 6 ölü, 23 yaralı

ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10:00 sularında Afrin kent merkezinde sivillerin yoğun yaşadığı Turanda yolu üzerinde bomba yüklü araç patlatıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı.Yaralılar Afrin ve Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Olası başka bir saldırıya karşı insanların park halindeki araçlardan uzak durması istendi.

Soruşturma başlatan ve kente giriş-çıkışları kapatan yerel polis, patlamadan Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'yi sorumlu tutuyor.

Türkiye ve ÖSO güçleri Afrin kentini geçen sene 18 Mart'ta YPG'den temizlemişti.

Türkiye, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de 'terör örgütü' olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, Başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu görüşünü kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor.