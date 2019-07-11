Gönüllü geri dönüş kampanyası: Lübnan'daki 820 Suriyeli sığınmacı daha ülkelerine döndü

Ülkenin farklı bölgelerinde ikamet eden 820 Suriyeli sığınmacının güvenli bölgelere döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sığınmacıları taşıyan otobüslere sınırdan geçinceye kadar Lübnan güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Suriyeli sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye hükümeti ile koordinasyonlu şekilde ülkelerine döndüğü ifade edildi.
LÜBNAN'DA GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ KAMPANYASI
Suriyeli sığınmacılar, geçen yıldan beri Suriye hükümeti ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda gruplar halinde ülkelerine dönüyor.
Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli sığınmacılara gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.
Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.
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