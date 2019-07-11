Gönüllü geri dönüş kampanyası: Lübnan'daki 820 Suriyeli sığınmacı daha ülkelerine döndü

Lübnan'ın farklı bölgelerinde ikamet eden Suriyeli sığınmacılardan 820 kişilik bir grup daha ülkelerine döndü.

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkelerindeki çatışmalardan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyelilerin gruplar halinde gönüllü olarak vatanlarına dönmeye devam ettiği belirtildi.

Ülkenin farklı bölgelerinde ikamet eden 820 Suriyeli sığınmacının güvenli bölgelere döndüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sığınmacıları taşıyan otobüslere sınırdan geçinceye kadar Lübnan güvenlik güçlerinin de eşlik ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suriyeli sığınmacıların Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Suriye hükümeti ile koordinasyonlu şekilde ülkelerine döndüğü ifade edildi.

LÜBNAN'DA GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ KAMPANYASI

Suriyeli sığınmacılar, geçen yıldan beri Suriye hükümeti ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda gruplar halinde ülkelerine dönüyor.

Beyrut yönetimi bir süredir Suriyeli sığınmacılara gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor ve bu konuda uluslararası toplumun desteğini istiyor.

Lübnan resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı 1 milyonun altında.