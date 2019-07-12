Kamışlı'da kilise önünde bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü, 23 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı kentinde bir kilisenin önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 23 kişi ise yaralandı.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Suriye'nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı kentinde, Suriye yönetiminin kontrolündeki Wista mahallesinde bulunan Ezra Kilisesi yakınında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi ise yaralandı. Yaralılar Kamışlı ve Haseke'deki hastanelere kaldırılırken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve iş yerleri hasar görürken, YPG'ye bağlı Asayiş'in olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Saldırının IŞİD tarafından yapıldığı belirtilirken, IŞİD'in daha önce de bölgede Hristiyanlara saldırılar düzenlediği biliniyor.