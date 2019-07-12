İranlı din adamı Sıddıki: İngiltere tokadı yiyecek

Tahran'ın Cuma Namazı İmamı Kazım Sıddıki'nin cuma hutbesini haberleştiren İran devlet televizyonu, İranlı din adamının İran tankerine el konmasıyla ilgili olarak "İngiltere tokadı yiyecek" dediğini aktardı.

Sedighi, "İran'ın gücü, tankerini el koymaya cüret eden İngiltere'yi tokatlayacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce İran, 'Suriye'ye petrol ambargosunu deldiği' şüphesiyle İngiltere tarafından el konan tankeri serbest bırakmasını talep etmişti.

'CEBELİTARIK'IN KARARI'

Konuyla ilgili Cebelitarık'tan yapılan açıklamada ise, İran tankerine el konması kararının ülkenin 'tek başına aldığı bir karar' olduğunu söylemişti.

Cebelitarık Özerk Yönetimi Başbakanı Fabian Picardo, el konulan tankerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu konudaki kararlar, geminin Suriye'ye yönelik petrol ambargosunu deldiğine inanmak için makul sebepleri bulunan Cebelitarık hükümeti tarafından alınmıştır. Bu konuda Cebelitarık'a herhangi bir zamanda herhangi bir hükümetten herhangi bir istekte bulunulmamıştır."