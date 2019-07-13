Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Irak'a döndü

Irak basını, geçen ay Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen çalıştayı protesto eden Iraklıların başkent Bağdat’taki Bahreyn Büyükelçiliği binası önünde toplanarak binayı basması ve Bahreyn bayrağını indirmesi ardından Bağdat’ı terk eden Büyükelçi Salah el-Maliki’nin yeniden Bağdat’ta görevine döndüğünü aktardı.
© REUTERS / Ali Hashisho
ABD'nin Filistin'e 50 milyar dolarlık yatırımı öngören İsrail-Filistin barış planının görüşüldüğü Bahreyn'de Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın "İsrail ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz" sözleri üzerine düzenlenen protesto gösterileri ardından Irak, olayla bağlantısı olan 54 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
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