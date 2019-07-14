Suriye’de militanlar Rus askeri polis devriyesinin yolunda bomba patlattı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Dera bölgesinde militanların Rus askeri polis devriyesinin geçtiği yol üzerinde döşenen bombayı patlattığı, patlama sonucu Rus askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, Dera bölgesinde militanların Rus askeri polis devriyesinin geçtiği yol üzerinde döşenen bombayı patlattığını, patlama sonucu Rus askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Basın açıklamasında konuya ilişkin bilgi aktaran Bakin, “13 Temmuz 2019 tarihinde Suriye’nin Dera bölgesinde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’nin bünyesindeki askeri polis devriyesinin geçtiği yolun Haraba-Maraaba kısmında döşenen el yapımı patlayıcı düzenek uzaktan kumanda ile patlatıldı” diye konuştu.

Rus askerlerden ölen ya da yaralanan olmadığını kaydeden Bakin, askeri araçların da patlamadan zarar görmediğini, ön bilgilere göre terör eyleminin Suriye’nin güneyinde faaliyette olan yasadışı terörist gruplarda yer alan militanlar tarafından bölgedeki gerilimi tırmandırmak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Tümgeneral Bakin, Rusya’nın Suriye’deki Silahlı Kuvvetler komutasının Rus askerlerin güvenliğini sağlamak için ek önlemler aldığının altını çizdi.

‘MİLİTANLAR HAMA VE HALEP’TEKİ YERLEŞİMLERE ATEŞ AÇTI’

Militanların ayrıca son 24 saat içinde Suriye’nin Hama ve Halep bölgelerindeki yerleşimlere ateş açtıklarını söyleyen Bakin, şöyle konuştu: “Son 24 saat içinde militanlar, Hama’daki Calama yerleşimine, Halep’teki Sabikiya ve Benyamin yerleşimlerine ateş açtı.”

Suriyeli sığınmacıların sürekli ikamet yerlerine dönüşlerinin devam ettiğini de dile getiren Bakin, Rus askerlerin toplam 10 geçiş kontrol noktasının çalışmasını sağladıklarının altını çizdi.