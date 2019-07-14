Mogherini Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, başkent Bağdat'taki konutunda Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Salih resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Mogherini'ye ülkesinin uluslararası ilişkileri üzerinden barış ve istikrarın yerleşmesini, bölge ve dünyadaki krizlerin bertaraf edilmesini arzuladığını ifade etti.

فيديو / رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح @BarhamSalih يستقبل، في قصر السلام ببغداد، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني @FedericaMog . pic.twitter.com/WX0iUyn4TW — المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية (@IraqiPresidency) July 13, 2019

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Bölgedeki insanları savaşın trajedisinden kurtarmak için ortak harekete ihtiyaç duyulduğunu belirten Salih, AB ile mevcut meseleler ve gelişmeler için koordinasyonun önemli olduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Salih, AB'nin tecrübeleri ve uzmanlarından büyük yıkımlara uğrayan kentlerin yeniden imarı konusunda yararlanılmasının önemine de değindi.

Federica Mogherini de Irak'ın kaydettiği başarılardan övgüyle bahsederek, Avrupalı grupların Irak'In uluslararası meselelerdeki dengeli siyaseti ve istikrarıyla Kuveyt'te geçen yıl düzenlenen yeniden imar konferansında belirlediği hedeflere ulaşması hususunda destekler sunduğunu kaydetti.

IRAK'TAN VİZE KOLAYLIĞI TALEBİ

Mogherini, Salih ile bir araya geldikten sonra Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim ile de görüştü.

Hekim, Mogherini ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB ülkelerinden, turizm, ticaret ve eğitim amaçlı seyahat etmek isteyen vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylıkların sağlanması talebinde bulundu.

Irak'ın turizm sektörünü yeniden canlandırma gayreti içinde olduğunu söyleyen Hekim, Mogherini ile Avrupa ülkeleriyle Irak arasındaki uçak seferlerinin normale dönmesini de ele aldıklarını kaydetti.

Mogherini ise Irak'ın hala AB'nin desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "AB, 2014'ten bu yana Irak'a insani yardım, istikrar, güvenlik gibi konularda 1 milyar 200 milyon avroluk katkıda bulundu" dedi.