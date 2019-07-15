Yemen'de görevinden uzaklaştırılan bakan makamını bastı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet kararıyla görevinden uzaklaştırılan Şerim, Hudeyde sakinlerinden oluşan askeri korumalarla Aden'deki bakanlık binasına baskın düzenledi ve yeniden ofisinde çalışmaya başladı.
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Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 10 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle yaklaşık 8 aydır görevini ihmal ettiği ve bakanlar kurulu toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle Şerim'in görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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