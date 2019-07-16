Husilerden Suudi Arabistan'ın güneybatısına saldırı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında yer alan Hamis Muşayt kentindeki bir askeri üs ve silah depolarına geniş çaplı saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde yer alan Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü ile savaş uçaklarına ait mühimmatın bulunduğu silah depolarına insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı saldırı düzenlediklerini belirtti.

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: عملية سلاح الجو المسير على قاعدة خميس مشيط الجوية أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن الأسلحة — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 15, 2019

Seri, saldırılar sonucu silah depolarında yangın çıktığını ve bunun da bölgede paniğe yol açtığını ifade etti.

Harekatın Yemen halkına yönelik saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Seri, son 24 saat içinde Yemen halkının 20 hava saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Seri, Riyad yönetimi saldırılarına devam ettiği sürece harekatlarını genişleterek sürdüreceklerini kaydetti.

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Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderliğindeki Arap Koalisyonu'ndan yapılan açıklamada da Hamis Muşayt'ta Husilere ait iki İHA'nın engellendiği belirtildi.

Koalisyon Sözcüsü Türki el-Maliki, SPA'ya yaptığı açıklamada, İHA'ların Hamis Muşayt kentindeki sivil yerleşim bölgelerine saldırmayı amaçladığını iddia etti.

Diğer yandan düşürülen İHA'ların maddi hasara yol açtığını bildiren Maliki, ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin bir bilginin kendilerine ulaşmadığını dile getirdi.

Sözcü Maliki, Husileri 'savaş suçu işlemekle' suçlayarak, 'milisleri bu tür saldırılardan caydırmaya kararlı olduklarını' ifade etti.