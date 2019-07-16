Yemen'deki taraflar arasındaki görüşmeler, herhangi bir gelişme kaydedilmeden sona erdi

Yemen'de 'Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler' Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, Hudeyde'de ateşkesin sağlanması için BM gözetiminde uluslararası sularda yapılan görüşmelerde herhangi bir gelişme kaydedilmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Michael Anker Lollesgaard liderliğinde devrik Mansur Hadi hükümeti ve Husilerin temsilcilerinden oluşan heyetlerin katılımıyla Hudeyde açıklarında uluslararası sularda demirli bir gemide önceki gün başlayan görüşmeler sona erdi.

Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Dubeyş, yaptığı açıklamada, "Görüşmeler somut herhangi bir gelişme kaydedilmeden sona erdi" dedi.

Husilerin, birliklerini Hudeyde, Es-Salif ve Ras İsa limanlarından çekmesini öngören Hudeyde Anlaşması'nın ilk aşamasını uygulamamakta ısrar etmeleri sebebiyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirten Dubeyş, "Hudeyde'deki sorunların çözümü için herhangi bir anlaşmaya varılamamasının temel nedeni bu" diye konuştu.

Dubeyş, Husilerin, her iki tarafın birliklerinin 25 kilometre uzaklaştırılmasını öngören anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi konusunda ısrar ettiğini, Mansur Hadi hükümet heyetinin de ilk aşama yürürlüğe girmeden ikincisinden bahsedilmemesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Dubeyş, askeri güçlerin çekileceği yerlerin idaresinin sahil ve emniyet güçleri ile liman görevlileri tarafından devralınması konusunda ısrarcı davrandığını, Husilerin ile buna karşı çıktığını dile getirdi.

Sözcü Dubeyş, görüşmeler sırasında sadece, taraflar arasında daha fazla uluslararası gözlemci konuşlandırılmasını içeren yeni bir ateşkes anlaşması mekanizması geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını kaydetti.

Stockholm Anlaşması'nın ilk aşamasının uygulanması konusunda bir sonuca varılamaması nedeniyle yaklaşık 2 ay önce duran görüşmeler dün yeniden başlamıştı.