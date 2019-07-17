İran'dan Hürmüz Boğazı'nda kaybolan BAE tankerine ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, başka bir ülkeye ait petrol tankerinin Basra Körfezi'nde teknik arıza yaptığını söyledi.

Musevi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında, cumartesi gecesinden bu yana haber alınmayan BAE'ye ait petrol tankeriyle ilgili bilgi verdi.

İsim vermeden yabancı bir ülkeye ait petrol tankerinin Basra Körfezi'nde teknik arıza yaptığını aktaran Musevi, İran güçlerinin de gelen yardım talepleri üzerine uluslararası yasalara göre gemiye yardım ettiğini dile getirdi.

İran'ın BAE'ye ait petrol tankerine el koyduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Musevi, İran güçlerinin arıza yapan gemiyi gerekli müdahalelerin yapılması için İran kara sularına çektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda seyir halindeki BAE'ye ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığı bildirilmişti. Tanker izleme şirketi Refinitiv'in analisti Ranjith Raja, söz konusu tankerin son üç ayda takip sistemini kapatmadığını belirterek, "Bu bir tehlike işaretidir" demişti.

Olay, petrol tankerine el konulmasına İran'ın misilleme ihtimalini akıllara getirirken BAE'den henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.