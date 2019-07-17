Erbil'de restoranda silahlı saldırı: Ölenler arasında başkonsolosluktan bir görevli de var

Irak’ın Erbil kentindeki bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, düzenlenen saldırıda başkonsolosluktan bir görevlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak’ın Erbil kentinde Deream City bölgesindeki Hokkabaz adlı restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Restoran sahibinin paylaştığı bilgilere göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı https://t.co/CTQ4BhKB5z pic.twitter.com/tfDJmwKRhR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 17, 2019

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk milletine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ERBİL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 1 TÜRK DİPLOMAT VE 1 IRAK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ, 1 VATANDAŞ YARALANDI

Erbil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda 1 Türk diplomat ve 1 Irak vatandaşı hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı" bilgisi verildi.

Sputnik muhabiri Hikmet Durgun'a konuşan Erbil Milletvekilli Muhamed İlhanlı da şunları söyledi: "Olay olduğu esnada biz mecliste toplantıdaydık. Duyar duymaz olay yerine geldik. Saldırı nedeniyle kente tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı. Saldırganların kentten kaçmaması için bütün yollar tutuldu. Kimler tarafından yapıldığını henüz bilmiyoruz."

ERDOĞAN: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıyla ilgili ilk mesajında şu ifadeleri kullandı: "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."

KALIN: BU HAİN SALDIRIYI YAPANLARA GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR

Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da şunları yazdı: “Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir."

Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 17, 2019

​​Reuters, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, çatışmada en az 3 Türk diplomat hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

من مكان اغتيال ثلاثة دبلوماسيين أتراك بينهم نائب القنصل التركي في هجوم مسلح على مطعم بمدينة أربيل شمالي #العراق pic.twitter.com/QZRfVour4F — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 17, 2019

AA ise düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda çalışan bir kişi hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

​Rudaw da hayatını kaybeden Türk diplomatlar arasında konsolos yardımcısının olduğunu yazmıştı.

İHA da Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Öte yandan AFP'ye konuşan bir polis memuru da konsolos yardımcısının öldüğünü söylemişti.