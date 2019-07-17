İran şimdilik yüzde 4.5'tan fazla uranyum zenginleştirmeyecek

İran Atom Enerjisi Teşkilatı (AEOI) sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Tahran’ın, zenginleştirilmiş uranyum biriktirme hızını önemli ölçüde artırma konusunda net karar vermediğini söyledi.
Kamalvandi daha önce, İran’ın nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasında belirtilen seviye olan yüzde 3.67 sınırının üzerinde uranyum zenginleştirmeye başladıklarını üçüncü adım olarak uranyum zenginleştirmesini yüzde 20’ye çıkarabileceklerini söylemişti.
Geçtiğimiz mayıs ayında İran, ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinden ve kendilerine geniş kapsamlı yaptırımlar uygulamasından tam bir yıl sonra, JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmının durdurulduğunu açıklamıştı.
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