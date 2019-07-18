İran, Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızlarının yayımladığı bildiride 12 personeli olan tankerin 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı ve tankerin Basra körfezindeki Lark adasının güneyinde yakalandığı belirtildi.

Bildiride 12 personelin tutuklandığı belirtilirken, tankerin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

El konan geminin, Panama bayraklı MT Riah isimli gemi olduğu ve geminin pazar günü Keşm adası yakınlarında lokasyon bilgisini paylaşmayı durdurduğu iddia edildi.

Bölgenin yakınında ise bir Devrim Muhafızları üssünün bulunduğu biliniyor.

İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada ise el konan geminin bilgileri açıklanmazken, gemide 12 mürettebat bulunduğu ve 1 milyon litre petrol kaçırdığının tespit edildiği açıklandı.

Haberde ayrıca, tankerin Hürmüz'de bulunan Larak adası yakınlarında yakalandığı açıklandı.

'BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir İngiliz hükümet sözcüsü, 'konuyu araştırdıklarını' söyledi ve "İran'a tansiyonu düşürmesi konusunda uyarıda bulunduk. Bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde navigasyon özgürlüğünü korumaya kararlıyız" dedi.

AP'ye açıklamalarda bulunan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise, İran'ın el koyduğu tanker konusunda 'ABD'nin şüpheleri bulunduğunu' söyledi.

Bir BAE yetkilisi tarafından yapılan başka bir açıklamada da, el konan tankerin navigasyon verisini kapatmadan önce herhangi olağandışı bir durum rapor etmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini ancak bunu istemediklerini söylemişti.