Kayıt
15:27 18 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İran askeri - Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat

    İran, Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankerine el koydu

    © AFP 2019 / ALI MOHAMMADI
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 40

    İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankeri taşıyan bir yabancı gemiye el koyduklarını duyurdu. 

    © REUTERS / MIKE SEGAR
    İran: Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek güçteyiz ama bunu istemiyoruz
    İran Devrim Muhafızlarının yayımladığı bildiride 12 personeli olan tankerin 1 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı ve tankerin Basra körfezindeki Lark adasının güneyinde yakalandığı belirtildi. 

    Bildiride 12 personelin tutuklandığı belirtilirken, tankerin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi. 

    El konan geminin, Panama bayraklı MT Riah isimli gemi olduğu ve geminin pazar günü Keşm adası yakınlarında lokasyon bilgisini paylaşmayı durdurduğu iddia edildi.

    Bölgenin yakınında ise bir Devrim Muhafızları üssünün bulunduğu biliniyor.

    İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada ise el konan geminin bilgileri açıklanmazken, gemide 12 mürettebat bulunduğu ve 1 milyon litre petrol kaçırdığının tespit edildiği açıklandı.

    Haberde ayrıca, tankerin Hürmüz'de bulunan Larak adası yakınlarında yakalandığı açıklandı.

    'BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

    Hürmüz Boğazı
    © AP Photo / Fars News Agency, Mahdi Marizad
    İran Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Tangsiri: Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahibiz
    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir İngiliz hükümet sözcüsü, 'konuyu araştırdıklarını' söyledi ve "İran'a tansiyonu düşürmesi konusunda uyarıda bulunduk. Bölgedeki gelişmeleri takip ediyoruz ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde navigasyon özgürlüğünü korumaya kararlıyız" dedi. 

    AP'ye açıklamalarda bulunan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi ise, İran'ın el koyduğu tanker konusunda 'ABD'nin şüpheleri bulunduğunu' söyledi.

    Bir BAE yetkilisi tarafından yapılan başka bir açıklamada da, el konan tankerin navigasyon verisini kapatmadan önce herhangi olağandışı bir durum rapor etmediğini söyledi.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini ancak bunu istemediklerini söylemişti.

     

    Etiketler:
    el koyma, petrol, tanker, Hürmüz Boğazı, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Lice’nin Bırkleyn Mağaraları
    8 bin yıllık gizem: Dünyanın bittiği ve ölümsüzlük suyunun aktığı yer
    Karikatür
    Pentagon: Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet