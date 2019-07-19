İran 'düşürülen İHA'mız yok' dedi: ABD kendi kendini vurmuş olabilir

ABD’nin ihtarlara uymadığı gerekçesiyle İran'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıklamasıyla gözler Tahran’a çevrildi. Ancak yetkililer, herhangi bir kayıpları olmadığını savundu ve ABD’nin yanlışlıkla kendi İHA’sını vurmuş olabileceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı, “Hürmüz Boğazı’nda ya da başka herhangi bir yerde insansız hava aracı kaybetmedik. USS Boxer’ın kendi insansız hava araçlarını yanlışlıkla vurmuş olmasından endişe ediyorum” dedi.

Tasnim haber ajansına göre, İran ordusu da bir açıklama yaparak, tüm insansız hava araçlarının güvenli ve eksiksiz bir şekilde üsse geri döndüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine yaklaşık 900 metre yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı.

İran geçen ay bölgede bir Amerikan insansız hava aracını düşürmüştü.

ABD, geçtiğimiz aylarda İran'la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile ‘USS Arlington’ savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu’ya gönderdiğini bildirmişti. Buna ek olarak dört adet B-52 bombardıman uçağı ve F-22 Raptor'lar Katar'da bulunan El Udeyd Hava Üssü'ne iniş yapmıştı.