İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

Geminin boğazda seyir halindeyken rotasını İran karasularına doğru çevirdiği öğrenildi.
Olay, Cebelitarık'ta İngiltere tarafından bir İran tankerine el konulmasının ardından meydana geldi.
Konuya ilişkin İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk" denildi.
Reuters'ın İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı bilgiye göre İngiltere, konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını bildirdi.
لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط نیروی دریایی #سپاه و تغییر مسیر نفتکش به سوی سواحل ایران pic.twitter.com/B1bCInQGQM— Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) July 19, 2019
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