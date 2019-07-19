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01:07 20 Temmuz 2019
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    Hürmüz Boğazı / İran donanmasına ait Alborz

    'İngiliz tanker İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durduruldu'

    © AP Photo / Fars News Agency, Mahdi Marizad
    Ortadoğu
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    İran'ın Hürmüzgan Eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur, İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerinin İran'ın uyarılarını dikkate almadığı için durdurulduğunu söyledi.

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk
    Afifipur, İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İngiltere'ye ait petrol tankerinin yapılan uyarıları dikkate alınmaması nedeniyle Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Limanı'na çekildiğini belirtti. Afifipur, şunları kaydetti:  "İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması."

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Limanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cübeyl Limanı'na giderken Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durdurulan İngiliz petrol tankerinde 23 mürettebatın bulunduğu aktarıldı. 

    'İRAN İNGİLTERE'YE AİT BİR TANKERE DAHA MÜDAHALE EDİLDİ' İDDİASI

    Öte yandan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin edildi.

    İran askeri - Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat
    © AFP 2019 / ALI MOHAMMADI
    İran, Hürmüz Boğazı'nda kaçak petrol tankerine el koydu

    Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

    İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, akşam saatlerinde İngiltere bayraklı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda müdahale etmişti. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ""Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." denilmişti.

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    Etiketler:
    petrol tankeri, Ramhürmüz, İngiltere, İran
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