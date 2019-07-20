Haşdi Şabi: Askeri üssümüze insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı

Haşdi Şabi kaynaklarından edinilen bilgilere göre dün gece saat 02:30 sularında Tuzhurmatu'nun güneybatısında bulunan Biravcılı köyünde, Haşdi Şabi'ye ait El Şuhada askeri karargahına hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen bir İHA ile saldırı düzenlendi.

Irak Başbakanlığı'na bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre de Salahaddin vilayetinin Amirli nahiyesinde Haşdi Şabi 16. Tugayı'na bağlı askeri kampa gece yarısından sonra kaynağı belirsiz bir İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bilgisi verilen açıklamada başka bir ayrıntı paylaşılmadı.

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi komutanı Tahir Ebu Ali, saldırı sonucu iki üyelerinin yaralandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tuzhurmatu bölgesinde askeri üssümüze saldırı oldu. Saldırı sonucu yaralanan iki kişinin durumu ağır. Hayati tehlikeleri var. Saldırının kimler tarafından yapıldığını henüz bilmiyoruz. Araştırıyoruz. Haşdi Şabi karargahlarına daha önce ABD tarafından saldırılar olmuştu. Bu saldırının ABD tarafından yapılıp yapılmadığını henüz tespit etmedik. Detaylı bir şekilde araştırıyoruz."

Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD'e karşı kurulan ve 120 bin savaşçısı olan Haşdi Şabi, Irak'ın yarı resmi gücü olarak kabul ediliyor.