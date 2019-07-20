İran'dan İngiltere'ye tanker yanıtı: Korsanlığın aksine denizcilik kurallarını koruduk

Washington'a da göndermede bulunan Zarif, "İngiltere, ABD'nin ekonomik terörünün suç ortağı olmaya bir son vermeli" dedi.
Unlike the piracy in the Strait of Gibraltar, our action in the Persian Gulf is to uphold int'l maritime rules.— Javad Zarif (@JZarif) July 20, 2019
As I said in NY, it is IRAN that guarantees the security of the Persian Gulf & the Strait of Hormuz.
UK must cease being an accessory to #EconomicTerrorism of the US.
NE OLMUŞTU?
İranlı yetkililer, tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
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