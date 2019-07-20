IKBY: Erbil saldırısıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmalar sürüyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Erbil'deki Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, yaptığı yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırının baş faili Mazlum Dağ'ın antiterör timleri tarafından yakalandığını hatırlatarak, olayla bağlantılı tüm suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Adil, Dağ'ın yakalanması vesilesiyle güvenlik güçleri ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür etti.

IKBY Emniyet Müdürlüğü, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat ve 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.