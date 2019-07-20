İran, İngiltere'ye ait tankere müdahale anının görüntülerini yayımladı

İran devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine müdahale edildiği anın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat tekneleriyle çevresi sarıldıktan sonra tankere helikopterden yüzleri maskeli İran askerlerinin indirildiği görülüyor.

Alıkonulan İngiltere'ye ait petrol tankerinin daha sonra İran sularına doğru çekildiği anlaşılıyor.

🎥 لحظه توقیف نفتکش انگلیسی توسط تکاوران دریایی سپاه pic.twitter.com/krr1pyuBz9 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 20 Temmuz 2019

​‘İRAN’IN EL KOYDUĞU TANKERİN MÜRETTEBAT ÜYELERİ İYİ DURUMDA’

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Hürmüz Boğazı’nda el koyduğu İngiltere’ye ait petrol tankerinin sahibi İngiliz şirketi Northern Marine Management’ten yapılan açıklamada, tankerin mürettebat üyelerinin iyi durumda olduklarını, şirketin gemide denizcilerle görüşmek üzere başvuru yaptıkları belirtildi.

Sputnik’e ulaşan yazılı açıklamada, “Sigortacılarımız Bender Abbas limanının yöneticisiyle bağlantıya geçebildi. Kendisi, gemimizin mürettebat üyelerinin ‘sağlık durumlarının iyi’ olduğunu, tankerin de limanda demirlemiş vaziyette bulunduğunu aktardı. Yönetici ayrıca gemide denizcilerin ziyaret edilebilmesi için resmi başvuru yapılmasını rica etti. Ben böyle bir başvurunun hazırlandığını teyit ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Sigortacıların İngiliz şirkete aktardığı diğer bir bilgininse, liman yönetiminin yetkililerden tankerin akıbeti ile ilgili herhangi bir talimat almadığı yönünde olduğu anlaşıldı.