Suriye’de militanlar Halep, Lazkiye ve Hama’daki yerleşimlere ateş açtı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Aleksey Bakin, militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama’daki 3 yerleşim yerine, ayrıca Halep’in bir mahallesine ateş açtıklarını belirtti.

Tümgeneral Bakin, bugünkü basın brifinginde, Suriye’de militanların son 24 saat içinde Lazkiye ve Hama’daki 3 yerleşim yerine, ayrıca Halep’in bir mahallesine ateş açtıklarını açıkladı.

Suriye’deki yasadışı silahlı örgütler tarafından ateşkes ihlallerine devam edildiğine dikkat çeken Bakin, “Son 24 saat içinde militanlar Lazkiye’nin Beyt-Djnauro ve Cubb-el-Ahmar yerleşimlerine, Hama’nın El-Huaş yerleşimine, ayrıca Halep’in Makanis-ed-Duvayri mahallesine ateş açtı” diye konuştu.