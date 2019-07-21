Haşdi Şabi Komutanı: Askeri üssümüze saldırı ABD tarafından yapıldı

Haşdi Şabi, Haşdi Şabi 16’ncı Tugayı'na bağlı Şuheda askeri kampına yapılan İHA’lı saldırısından ABD’yi sorumlu tuttu. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, Haşdi Şabi askeri üssüne yapılan saldırının ABD tarafından yapıldığını savunarak, saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü iki kişinin ise yaralandığını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Haşdi Şabi'nin askeri üssüne yapılan saldırının ABD tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Saldırıya uğrayan Haşdi Şabi güçleri saldırıdan ABD'yi sorumlu tutuyor. ABD daha önce de birçok kez Haşdi Şabi'ye saldırılar gerçekleştirmişti.

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, Salahaddin ilinde Haşdi Şabi kampına yapılan saldırının ABD tarafından gerçekleştiğini savunarak şöyle konuştu, “ Dün askeri üssümüze yapılan saldırı ile ilgili soruşturma başlattık. Edindiğimiz bilgilere göre saldırı ABD tarafından yapıldı. Saldırı tekniği IŞİD'in değil. Saldırının ABD tarafından düzenlenmiş olabileceğini düşünüyoruz çünkü hava saldırıları onların tekniğidir. Saldırı Haşdi Şabi'nin Türkmen gücüne yönelik yapılmıştı. Silah depomuza saldırı olmuştu. Saldırı sonucu üç adamımız yaralanmıştı. Biri hayatını kaybetti. İkisi yoğun bakımda tedavi altındadır."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan güçlerinin saldırıya karıştığı iddiasını yalanlanmıştı.

Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD'e karşı kurulan ve 120 bin savaşçısı olan Haşdi Şabi Irak'ın yarı resmi gücü olarak kabul ediliyor.