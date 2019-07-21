Haşdi Şabi Komutanı: Askeri üssümüze saldırı ABD tarafından yapıldı

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, Salahaddin ilinde Haşdi Şabi kampına yapılan saldırının ABD tarafından gerçekleştiğini savunarak şöyle konuştu, “ Dün askeri üssümüze yapılan saldırı ile ilgili soruşturma başlattık. Edindiğimiz bilgilere göre saldırı ABD tarafından yapıldı. Saldırı tekniği IŞİD'in değil. Saldırının ABD tarafından düzenlenmiş olabileceğini düşünüyoruz çünkü hava saldırıları onların tekniğidir. Saldırı Haşdi Şabi'nin Türkmen gücüne yönelik yapılmıştı. Silah depomuza saldırı olmuştu. Saldırı sonucu üç adamımız yaralanmıştı. Biri hayatını kaybetti. İkisi yoğun bakımda tedavi altındadır."
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan güçlerinin saldırıya karıştığı iddiasını yalanlanmıştı.
Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD'e karşı kurulan ve 120 bin savaşçısı olan Haşdi Şabi Irak'ın yarı resmi gücü olarak kabul ediliyor.
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