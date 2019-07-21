Mesud Barzani'den Erbil saldırısına ilişkin açıklama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski başkanı Mesud Barzani, Erbil'deki saldırıyı dari değerlendirmede bulundu. Barzani, "Tüm taraflardan sorunlarını Kürdistan’a taşımamalarını ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamalarını istiyorum" dedi.

IKBY eski Başkanı Mesud Barzani, Erbil'de bir Türk diplomat dahil üç kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, "Tüm taraflardan, sorunlarını Kürdistan'a taşımamalarını ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamalarını istiyorum" dedi.

Açıklamasında bölgedeki güvenlik yetkililerini saldırganlardan birinin yakalanması konusunda kutlayan Barzani şu ifadeleri kullandı:

"Halkımız ve güvenlik güçleri Kürdistan'ın terör merkezi olamayacağını ve hiçbir suçlunun Kürdistan halkı ve güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ispat etti. Aynı zamanda tüm taraflardan sorunlarını Kürdistan’a taşımamalarını ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamalarını istiyorum."

Erbil'in yeni ve lüks mahallerinden Empire City’de 17 Temmuz 2019 günü öğlen saatlerinde bir restoranta gerçekleştirilen saldırıda, Türk diplomat Osman Köse ile Neriman Osman ve Beşdar Ramazan hayatını kaybetmişti.

Saldırının faillerinden birinin Mazlum Dağ olduğu açıklanmıştı. Erbil saldırısının baş faillerinden Mazlum Dağ ve kendisine yardım eden Muhammed Bisiksız, IKBY'ye bağlı güvenlik birimleri tarafından yakalanmıştı.