Mesud Barzani'den Erbil saldırısına ilişkin açıklama

Rudaw'ın aktardığına göre Barzani, "Tüm taraflardan, sorunlarını Kürdistan'a taşımamalarını ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamalarını istiyorum" dedi.
Açıklamasında bölgedeki güvenlik yetkililerini saldırganlardan birinin yakalanması konusunda kutlayan Barzani şu ifadeleri kullandı:
"Halkımız ve güvenlik güçleri Kürdistan'ın terör merkezi olamayacağını ve hiçbir suçlunun Kürdistan halkı ve güvenlik güçlerinden kaçamayacağını ispat etti. Aynı zamanda tüm taraflardan sorunlarını Kürdistan’a taşımamalarını ve Kürdistan halkının zarar görmesine sebep olmamalarını istiyorum."
Saldırının faillerinden birinin Mazlum Dağ olduğu açıklanmıştı. Erbil saldırısının baş faillerinden Mazlum Dağ ve kendisine yardım eden Muhammed Bisiksız, IKBY'ye bağlı güvenlik birimleri tarafından yakalanmıştı.
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