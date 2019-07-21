'İngiliz tankerinin alıkonulmasından sonra Tahran farklı senaryolara hazır'

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İngiltere'ye ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmasına ilişkin, Tahran'ın pozisyonuna bağlı kalmaya devam ettiğini ve 'farklı senaryolar için' hazır olduğunu söyledi.