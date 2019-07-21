'İngiliz tankerinin alıkonulmasından sonra Tahran farklı senaryolara hazır'

Baidinejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin 'farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu' belirtti.
Büyükelçi, "İngiliz hükümeti, gemi sorununun ötesinde, İran ve İngiltere arasındaki mevcut gerilimi arttırmak isteyen yerel siyasi güçleri frenlemelidir. Bu, bölgede içinde bulunduğumuz hassas zamanda oldukça tehlikeli ve akıl dışı ancak İran, kararlı ve farklı senaryolar için hazır" ifadelerini kullandı.
UK government should contain those domestic political forces who want to escalate existing tension between Iran and the UK well beyond the issue of ships. This is quite dangerous and unwise at a sensitive time in the region. Iran however is firm and ready for different scenarios.— Hamid Baeidinejad (@baeidinejad) July 21, 2019
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer, 'Grace 1' adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, dün İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, cuma günü İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
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