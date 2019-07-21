Suriye ordusu İdlib’in güneyinde militanların saldırısını püskürttü

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre hükümete bağlı güvenlik güçleri, terör yanlısı grupların İdlib’in güneyindeki mevzilerine yönelik saldırısını püskürttü.

Ajansın aktardığı bilgiye göre Suriye ordusuna bağlı birlikler, Fetih el Şam (El Nusra) militanlarının İdlib’in güneyindeki el Kasabiya köyünde bulunan mevzilerine yönelik saldırısını püskürterek, birçok terör yanlısını öldürdü ve kullandıkları araçları imha etti.

Suriye’deki silahlı çatışmalar 2011’den bu yana devam ediyor. 2017’nin sonlarında Suriye ve Irak’ta faaliyette bulunan IŞİD’e karşı zafer kazanıldığı duyurulmuştu. Suriye ordusu, ülkenin bazı bölgelerinde silahlı yasadışı örgütlere karşı operasyonlarını sürdürüyor.

Son zamanlarda Suriye’de siyasi çözüme, ülkenin yeniden tesis edilmesine ve sığınmacıların evlerine geri dönüşüne yönelik çalışmalara öncelik veriliyor.