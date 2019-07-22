İran: CIA'ya bağlı 17 casus tutuklandı, bazıları idam cezasına çarpıtıldı

İran devlet televizyonu, İstihbarat Bakanlığı’nın CIA’ya bağlı bir casusluk şebekesini çökerttiğini ve 17 şüpheliyi tutukladığını aktardı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars’ın İstihbarat Bakanlığı Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı’na dayandırdığı haberinde ise, 'söz konusu 17 casus CIA tarafından yetiştirildikten sonra İran’ın hassas merkezlerine sızdırıldığı, bazı casusların yeryüzünde fesat işleme suçundan idam cezasına çarptırılacağı' belirtildi.

#Judiciary’s MizanNewsAgency releases photos of 3 people “as #CIA officers who were arrested by #Iran’s Intelligence Ministry. No mention of their names or IDs. pic.twitter.com/6ScO2x4vps — Fereshteh Sadeghi فرشته صادقی (@fresh_sadegh) July 22, 2019

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