Suriyeliler Kurban Bayramı için ülkelerine gitmeye başladı

Günde ortalama 3000 Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği açıklandı.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gitmeye başladı.
Günde ortalama 3000 Suriyeli'nin ülkelerine geçiş yapması beklenirken, gümrük kapısında ilk gün yoğunluk yaşandığı gözlendi.
Suriyelilerin bayram geçişlerine, 9 Ağustos gününe kadar izin verileceği açıklandı.
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