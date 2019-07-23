İran devlet televizyonu, el konulan İngiliz tankerindeki mürettebatın görüntülerini yayınladı

İran devlet televizyonu, geçen hafta Hürmüz Boğazı'nda alıkonulduktan sonra Bender Abbas limanına çekilen İngiltere'ye ait 'Steno Imperio' tankerinin gözaltına alınan mürettebatına ait görüntüleri yayınladı.

Söz konusu görüntüler, 23 kişiden oluşan mürettebatın cuma günü İran Devrim Muhafızları komandoları tarafından gözaltına alınmasından bu yana ilk olmasıyla öne çıkıyor.

Görüntülerde, Hindistan Letonya, Filipinler ve Rusya gibi farklı uyruklardan oluşan ekibin durumunun iyi olduğu görülüyor.

© AP Photo / İran’ın el koyduğu İngiliz tankerinde 3 Rus vatandaşı var

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, 'Grace 1' adlı tankerin serbest bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, cuma günü İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.