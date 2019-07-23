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14:38 23 Temmuz 2019
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    Mescid-i Aksa

    İsrail'in davetiyle Mescid-i Aksa'ya giden Suudi gazeteci kovuldu: Siyonist pislik

    © AA /
    Ortadoğu
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    İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı gazeteci, Filistinliler tarafından Mescid-i Aksa'dan kovuldu.

    © AFP 2019 / Mahmoud Zayyat
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    İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından kovuldu.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistanlı gazeteci Zeyd'in Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef oldu.

    Ayrıca, gazeteciyi kovan Filistinliler arasından bir çocuğun ise Zeyd'in yüzüne tükürdüğü görüldü.

    'SİNAGOG'A GİT'

    Filistinliler, Suudi gazeteciye "Sinagog'a git", "Hayvan" ve "Siyonist pislik" gibi ifadelerle tepki gösterdiler.

    İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan 'normalleşme' süreci Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, aralarında Suudi Arabistanlı ve Iraklıların da bulunduğu 6 kişilik Arap gazeteci grubunun İsrail'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

    Açıklamada, gazetecilerin İsrail Meclisi ile Batı Kudüs'te bulunan 'Yad Vaşem' Yahudi soykırım müzesi ve Kudüs'teki kutsal mekanları ziyaret edeceği aktarılmıştı.

    Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı bir gazetecinin Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'ten kovulduğunu belirtti.

    İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
    © AA / Wisam Hashlamoun
    İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
    Suudi gazetecinin Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileriyle de görüşmek istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini vurgulayan Dibs, söz konusu gazetecinin namaz kıldıktan sonra Harem-i Şerif'ten apar topar ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

    'İSRAİL DAVETİ VE ARACILIĞIYLA GELENLER İSTENMİYOR'

    Öte yandan Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb, Kudüs'ün işgal altındaki Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayarak, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunun altını çizdi. Selheb, şunları kaydetti.

    "İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor. İslam dünyasının farklı ülkelerinden gazetecileri davet ediyor. Ancak şunu bilmeliler ki Kudüs Filistin’in başkentidir ve Mescid-i Aksa da sadece Müslümanlarındır. İsrail'in davetlisi ve aracılığıyla gelenler burada istenmiyor."

    Etiketler:
    Protesto, kovulma, Mescid-i Aksa, Suudi Arabistan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail
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