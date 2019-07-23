İran kripto para madenciliğini yasal olarak tanımaya hazırlanıyor

Bitcoin madencilerinin elektrik masrafından kaçınmak için camilere akın etmesinin ardından, İran hükümeti kripto para madenciliğini, hükümetin yasal çerçevesi kapsamında denetlenen bir endüstri olarak tanıyacağını duyurdu.

İran'da bir süredir bitcoin madencileri, elektriğin ücretsiz olması nedeniyle camileri mesken edinmiş durumda. Ülkede yüksek elektrik faturasından kaçınmak için camilere akın eden 'madenciler', son iki ayda enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla artmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmenin ardından İran hükümeti bedavacı madencilerin önüne geçebilmek için adım atmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda, İran Parlamentosu Ekonomik Komisonu Başkanı Elyas Hazrati, İran’da kripto para birimleri endüstrisinin vergi ve gümrük gelirlerinden faydalanabilmesi için söz konusu endüstrinin İran’da resmi bir endüstri olarak tanınması gerektiğini söyledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnased Hemmati de, İran hükümeti ekonomik komisyonunun, ülkede kripto para birimleri madenciliğinin yapılabilmesine olanak sağlayan bir yasayı onayladığını belirtirken, Enerji Bakanı Yardımcısı Homayun Haeri ise, ekibinin kripto para birimleri madenciliğine yönelik elektrik oranlarının oluşturulması için bir plan üzerinde çalışacağını söyledi.

İran'da elektrik tüketiminde aşırı bir artış gözlemlendiğinin açıklanmasının ardından, 25 Haziran'da bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf ülkenin gündemine oturmuştu. Fotoğrafta caminin içerisine 100'den fazla bitcoin madenciliği ekipmanı bulunduğu görülüyordu.

تو مسجد بیت‌کوین ماین می‌کنند

قربت الی الله pic.twitter.com/cPdOo0g0hK — رضا مهدوی (@Rmahdavii) June 26, 2019

​CryptoSlate’de yer alan habere göre, İran’da düşük elektrik masrafı sebebiyle kripto para madenciliğinde gözle görülür bir artış olmuş ve Elite Fixxtures’un yaptığı bir araştırma, AntMiner S9, AntMiner S7 ve Avalon 6 gibi madencilik ekipmanları kullanılarak 3 bin 217 dolara Bitcoin madenciliği yapılabildiğini ortaya koymuştu.