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20:46 23 Temmuz 2019
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    Irak'taki Mahmur Kampı'nda eğitim gören Haşdi Şabi milisleri

    Kuveyt medyası: Irak'taki Haşdi Şabi üssü, İsrail'in Suriye saldırılarında kullandığı füzelerle vuruldu

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
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    El Cerida gazetesi, Irak'taki Haşdi Şabi üssüne düzenlenen İHA saldırısının gerisinde İsrail'in olduğunu yazdı.

    Haşdi Şabi milisleri
    © AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye
    Haşdi Şabi Komutanı: Askeri üssümüze saldırı ABD tarafından yapıldı
    İlkin AP haber ajansının duyurduğu perşembe gecesi Irak'taki Haşdi Şabi üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyla ilgili Kuveyt medyasından yeni iddialar geldi. 

    El Cerida gazetesi, İran Devrim Muhafızlarından bir kaynağa dayanarak, Irak'ın kuzeydoğusundaki Amirli'deki Haşdi Şabi üssüne düzenlenen saldırının gerisinde İsrail'in olabileceğini yazdı.

    Halk Seferberlik Güçleri olarak da bilinen Haşd Şabi, 2014'te tüm Irak'ı ele geçirmeye başlayan IŞİD'i yenebilmek için İran'ın desteğiyle kurulan ve ağırlıklı olarak Iraklı Şiilerden oluşan bir milis güçtü.

    Zamanla daha düzenli ve bütünlüklü bir güç haline gelirken Irak silahlı kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası oldu. 

    Haşdi Şabi
    © AA /
    Haşdi Şabi: Askeri üssümüze insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı
    El Cerida'ya konuşan kaynağa göre, Amirli'deki üste Haşdi Şabi'nin karargahı ve füze deposunu vuran saldırıyı, Suriye-Ürdün-Irak sınırındaki Tanf'ta bulunan Amerikan üssünden havalanan bir uçak gerçekleştirdi. 

    Irak hükümetinin olay yerinde yaptığı incelemenin ön sonuçları, Haşdi Şabi üssünün İsrail'in Suriye'de aralıklarla düzenlediği saldırılarda kullandığı füzelerle vurulduğuna işaret etti. 

    El Cerida, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun mayıstaki Bağdat ziyaretinde Iraklı yetkilileri 'İsrail'in Irak'taki İran hedeflerini ne zaman isterse vurabileceğine' dair uyardığı iddiasına da yer verdi. 

    Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi
    © REUTERS / Irak Parlamentosu
    Irak Başbakanı Abdulmehdi: Haşdi Şabi bürolarının kapatılması kararnamesiyle güvenlik kontrol altına alınacak
    Gazeteye konuşan Iraklı kaynaklar ise Bağdat'ın İsrail'i resmen suçlama ihtimalinin bulunmadığını, zira bunun merkezi hükümeti zor bir durumda bırakacağını söyledi.

    El Cerida'nın iddialarına IRak, İran ve İsrail'den yetkililer ilk etapta yorum yapmadı. 

    Irak'taki Haşdi Şabi üssüne İHA'yla füze saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Haşdi Şabi savaşçılarından birinin öldüğü, iki İranlı danışmanın yaralandığı iddialar arasında. Haşdi Şabi'nin sorumlu tuttuğu ABD Savunma Bakanlığı 'saldırıya müdahil olduğunu' yalanlayan açıklama yaptı. 

    Etiketler:
    İnsansız Hava Aracı (İHA), füze, Haşdi Şabi, Suriye, ABD, İsrail, İran, Irak
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