CENTCOM: Geçen hafta ikinci bir İran drone'unu düşürmüş olabiliriz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, bir savaş gemisinin geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ikinci bir insansız hava aracını (İHA) düşürmüş olabileceğini söyledi.

CENTCOM Komutanı McKenzie, İran'a ait ikinci bir İHA'yı daha 'düşürülmüş olabileceğini' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta USS Boxer amfibik saldırı gemisinin İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıklamış, İran tarafı konuya ilişkin herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını söylemişti.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, CBS News'e verdiği röportajda, "Bir insansız hava aracı düşürdüğümüze eminiz, bir ikinciyi daha düşmüş olabiliriz" dedi.

İsmini açıklamayan bir ABD yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, USS Boxer gemisinin geçen hafta ikinci bir insansız hava aracını düşürdüğünü ancak henüz bunu doğrulamaya çalıştıklarını dile getirdi. Yetkili, "Kesinlikle bir tane düşürdük, belki bir ikinci vardır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer amfibik saldırı gemisinin kendisine yaklaşık 900 metre yaklaşan İran'a ait bir İHA'yı vurduğunu açıklamıştı.

İran geçen ay bölgede bir Amerikan insansız hava aracını düşürmüştü.

ABD, geçtiğimiz aylarda İran'la artan gerilim üzerine USS Abraham Lincoln uçak gemisi ile 'USS Arlington' savaş gemisini ve Patriot hava savunma bataryasını Ortadoğu'ya gönderdiğini bildirmişti. Buna ek olarak dört adet B-52 bombardıman uçağı ve F-22 Raptor'lar Katar'da bulunan El Udeyd Hava Üssü'ne iniş yapmıştı.