İran, ABD'nin 'ikinci İHA'yı düşürmüş olabiliriz' açıklamasını yalanladı

McKenzie'nin açıklamasının sorulması üzerine Hatemi, "İran'a ait hiçbir insansız hava aracı düşürülmedi" yanıtını verdi.
CENTCOM komutanı, ABD medyasına dün yaptığı açıklamada, "Bir insansız hava aracı düşürdüğümüze eminiz, bir ikinciyi daha düşürmüş olabiliriz" demişti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden İran İHA'sını düşürdüklerini söylemişti.
İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin düşürdüğünü iddia ettiği İHA'nın USS Boxer'ı havadan izlediği görüntüleri paylaşarak, söz konusu aracın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü duyurmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)