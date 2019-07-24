İran, ABD'nin 'ikinci İHA'yı düşürmüş olabiliriz' açıklamasını yalanladı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

McKenzie'nin açıklamasının sorulması üzerine Hatemi, "İran'a ait hiçbir insansız hava aracı düşürülmedi" yanıtını verdi.

CENTCOM komutanı, ABD medyasına dün yaptığı açıklamada, "Bir insansız hava aracı düşürdüğümüze eminiz, bir ikinciyi daha düşürmüş olabiliriz" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden İran İHA'sını düşürdüklerini söylemişti.

Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle savunma amaçlı düşürdüklerini kaydetmişti.

İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin düşürdüğünü iddia ettiği İHA'nın USS Boxer'ı havadan izlediği görüntüleri paylaşarak, söz konusu aracın düşürülmediğini aksine görevini tamamlayarak üssüne geri döndüğünü duyurmuştu.