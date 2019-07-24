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16:38 24 Temmuz 2019
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    Ruhani'den İngiltere'ye el konulan tankerleri değiş tokuş iması

    © AFP 2019 / HO / IRANIAN PRESIDENCY
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı, yeni Başbakan Boris Johnson'ın Cebelitarık'ta el konulan İran tankerini bırakması halinde, kendilerinin de geçen hafta alıkoydukları İngiliz tankerini salacağının işaretini verdi.

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    İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliği ve dolayısıyla başbakanlık Theresa May'den Boris Johnson'a geçerken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Londra ile Tahran arasındaki tanker kriziyle ilgili mesajlar verdi. 

    TANKER KRİZİ

    Tanker krizi Wahington ile Tahran arasındaki tehlikeli tırmanmaya Londra'nın da dahil olmasıyla çıktı. 4 Temmuz'da ABD'nin talebiyle Britanya'ya bağlı Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle bir İran süpertankerine el konuldu. Cuma günü de İran, karasuları açıklarında Britanya bayraklı bir tankeri alıkoydu.

    © AP Photo / Chavosh Homavandi
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    İran Cumhurbaşkanı ise bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada 'İngiltere'nin Cebelitarık'taki yanlış eylemlerinden geri adım atması halinde, Tahran'ın münasip şekilde karşılık vereceğini' söyledi.

    Bugün dini lider Ali Hamaney'in Özel Kalem Müdürü Muhammed Muhammedi Golpayegani'nin İngiltere'nin Tahran'a arabulucu gönderdiğini söylemesinin hemen ardından Ruhani şöyle konuştu:

    "İngiltere Cebelitarık'ta yanlış eylemlerden geri adım atarsa İran'dan münasip karşılığı alacaktır."

    'MÜZAKEREYE HAZIRIZ AMA TESLİM OLMAYIZ'

    İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Steno Impero adlı petrol tankeri
    © REUTERS /
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    Müzakere fırsatını asla kaçırmadıklarını ve kaçırmayacaklarını dile getiren Ruhani şu mesajı verdi:

    "İktidar olduğum sürece, sorunların çözümü için adil, yasal ve onurlu bir müzakere yapmaya tam hazırlıklıyız. Ama aynı zamanda müzakere adına teslim masasına oturmayacağız."

    'NÜKLEER TAAHHÜTLERİ AZALTMAYA DEVAM'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp çok ağır yaptırımları yürürlüğe koyması ve neo-con güvenlik ekibinin savaş tam tamları çalmasına karşılık İran'ın hamlelerini değerlendiren Ruhani, Tahran'ın da nükleer anlaşmayı terk etmesi kozuna dair şunları söyledi:

    İran - AB
    © AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND
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    "AB ve diğer ülkelerle iletişim halindeyiz, ancak bugüne kadar istenen düzeye ulaşamadık. Çünkü onların önerileri dengeli ve uygun değildir. Biz buna rağmen siyasi faaliyet sürecine devam edeceğiz ve sonuca varmadan 60 günlük sürenin bitmesi durumunda, nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımı da atacağız."

    'HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN'DAN SORULUR'

    "Savaş ve gerilim peşinde değiliz. Aynı anda zorbalığı kabul etmiyoruz ve zorbalığa boyun eğmeyiz. Fars (Basra) Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği İran için büyük önem ifade ediyor." 

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
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    "Hürmüz Boğazı çok önemli bir konuma sahip ve bu boğazla Fars Körfezi'nin güvenliğinin sağlanmasının asıl sorumlusu, İran ile komşu ülkeleridir. Bu konu, diğer ülkeleri ilgilendirmez."

    "İran halkı her daim Fars Körfezi'nin koruyucusu olagelmiştir. Kimsenin Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda düzeni bozmasına izin vermeyiz. Biz bütün bunlara rağmen savaş ve askeri çarpışma niyetinde değiliz.'

    Tahran'ın CIA'in bir casusluk şebekesini çökerttiği iddiasını da gündeme getiren Ruhani, İran güvenlik ve adli mercilerinin ABD'nin casusluk ağına karşı yürüttüğü çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

    Etiketler:
    Donald Trump, Boris Johnson, Theresa May, Hasan Ruhani, tanker, Cebelitarık, İngiltere, ABD, İran
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