BAE'de öğrencilere Çince dersi

BAE Eğitim Bakanlığı, gelecek yıldan itibaren ortaokul öğrencilerinin ders müfredatına Çince dersinin eklendiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Çince'nin ders olarak okutulması müfredata 2019-2020 eğitim öğretim yılında dahil edilecek" ifadesine yer verildi.

Çince'nin ilk aşamada ülke genelinde bulunan 60 okulda 7. sınıftan itibaren ders olarak okutulacağı ifade edilirken, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için ise 150 Çinli öğretmene ülkede istihdam sağlanacağı aktarıldı.