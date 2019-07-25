'Filistin Yönetimi, İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaları askıya aldı'

Filistin Yönetimi'nin, Doğu Kudüs'teki yıkım faaliyetlerinin ardından İsrail ile tüm anlaşmaları askıya aldığı iddia edildi. Yönetimin, konuya ilişkin bir komite oluşturacağı bilgisi verildi.

Yerel basınında çıkan haberelere göre, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile imzalanan tüm anlaşmaları askıya alacağını söyledi.

Haber, israil'in Doğu Kudüs'te yıkım faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

İddiaya göre söz konusu karar yakında yürürlüğe girecek ve nasıl uygulanacağına karar vermek için özel bir komite oluşturulacak.

رئيس السلطة محمود عباس: قررنا وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي pic.twitter.com/XXSCWhDKPk — وكالة شهاب (@ShehabAgency) July 25, 2019

Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların Ayrım Duvarı'nın devamı oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle 'güvenlik tehlikesi oluşturduğunu' iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.