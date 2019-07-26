Ürdün, Kızıldeniz'de askeri sualtı müzesi açtı

Askeri yetkililer, bölgede bir deniz savaş müzesi oluşturmak için Akabe limanı açıklarında 28 metre derinliğe savaş tankı ve helikopter gibi 19 savaş aracı batırdı.

Savaş araçları Akabe limanı kıyılarındaki mercan kayalıklarına savaş pozisyonunda yerleştirildi.