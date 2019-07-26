Suriye: Egemenliğimize tehdit oluşturan herhangi bir ABD-Türkiye uzlaşmasını reddediyoruz

Suriye, krizin ve karmaşıklığın uzatılmasına yönelik yıkıcı ABD müdahalesinin sürdürülmesini sert bir dille kınadığını dile getirerek, Suriye’nin egemenliği ve birliğine, toprağına ve halkına bariz bir saldırı oluşturan herhangi Amerikan-Türk uzlaşmasını reddettiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’nın resmi bir kaynağı tarafından bugün SANA’ya yapılan açıklamada, Suriye yönetiminin bölgedeki krizi derinleştirmeyi amaçlayan ABD müdahalesini sert bir dille kınadığını söyledi.

ABD'nin Suriye ve halkının egemenliği ve birliğine açıkça müdahale etmeye çalıştığını söyleyen kaynak, ABD - Türkiye uzlaşmasını kategorik olarak reddettiklerini açıkladı.

'TÜRKİYE BÖLGEDE TERÖRE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR'

Kaynak ayrıca, Türkiye'nin de ulusal güvenliği bahane ederek bölgedeki terör yapılanmalarına destek vermeye devam ettiğini ve Türkiye'nin bölgedeki hamleleriyle 'terörizme kaynaklık ettiğini' söyledi.

Suriye'nin ülkedeki ABD projelerine ilişkin uyarılarda bulunduğunu aktaran kaynak, bölgede yaşanan krizin çözümü için 'bütün tarafların ulusal sınırlarına geri dönmesi gerektiğini' söyledi.

"Sekiz yıl boyunca her türlü terörizmle mücadele eden Suriye Arap Cumhuriyeti, bütün Suriye topraklarında tamamen yok oluncaya kadar terörün kalıntılarını kovalamaya devam edecektir" diyen kaynak, Suriye halkının ülkenin birliğini, bağımsızlığını ve bağımsız ulusal kararını korumak için daha kararlı ve ısrarlı bir şekilde çalışacağını ifade etti.