İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi idam edilebilir

Avukatı, eşini öldürdüğünü itiraf eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Ali Necefi'nin hakkında mahkemenin kısas hükmü vermesinin uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.

İran'da reformcu kanadın önde gelen isimlerinden Muhammed Ali Necefi'nin (67) eşini öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından idam edilebileceği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Necefi'nin avukatı Hamid Guderzi, kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanan müvekkili hakkında mahkemenin henüz hüküm açıklamadığını belirtti.

Necefi'nin öldürdüğü eşi 35 yaşındaki Mitra Ostad'ın ailesinin mahkemeden kısas hükümlerinin uygulanmasını istediğini aktaran Guderzi, maktulün ailesiyle kısas talebinden vazgeçmeleri için görüştüklerini, ancak sonuç alamadıklarını aktardı.

Müvekkilinin idam edilebileceğine dikkat çeken Guderzi, "Mahkemenin kısas hükmü vermesi uzak bir ihtimal değil" dedi.

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş reformcuların önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Eski cumhurbaşkanlarından Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.